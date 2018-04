Trident Iceni: 320km/u en 2,5l/100km

Door: BV

Het bestaat; een auto met supersportieve prestaties en een mussendorst. Of toch bijna, want de Britse oprichters van Trident zijn al zover dat er een echt prototype bestaat. Alleen voor een fabriek worden nog centen gezocht.

De cijfertjes die Trident voor de Iceni aanhaalt spreken tot de verbeelding. Onder de kap van de amper 4,2m lange GT zit een 6,6l V8 diesel van onbekende origine. Die centrale levert 550pk. Of 440pk per ton, want het model weegt 1,48 ton. De centrale ligt voorin en wordt gecombineerd met een achterin gemonteerde versnellingsbak. Van het automatische type en met acht verhoudingen. Wie de neiging onderdrukt om de topsnelheid van meer dan 320km/u uit te proberen of sprintjes in minder dan 4 seconden neer te zetten, moet zelfs in staat zijn een verbruiksgemiddelde van minder dan 3l per 100km te halen. Een volle tank brengt je volgens Trident 3.000km ver. En het bedrijf waagt zich aan nog wel meer ‘ongewone' cijfers. Het koetswerk is gemaakt van composietmaterialen die vanzelfsprekend ongevoelig zijn voor roest of corrosie. Het onderstel uit lichtmetaal is dat wel, maar een garantie van 100 jaar (!!) zou de klant moeten geruststellen. En praktisch is hij ook. De bagageruimte is voldoende ruim voor een set golfclubs en bagage voor twee personen.