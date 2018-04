Canadezen van Hinterland klaar voor elektrische automarkt

Door: BV

Canada heeft momenteel geen autofabrikant van eigen bodem die een volume van betekenis draait. Maar de heren van Creative Unit willen dat daar verandering in komt. Ze willen een mondje meepraten in het segment van de elektrische voertuigen. Dat is momenteel nog nagenoeg onbestaande, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Het bedrijf wil die nieuwe ecotrend bespelen met de merknaam Hinterland, en denkt zelfs meteen aan twee modellen. Een kleine dertien-in-een-dozijn tweezitter waarvan hooguit enkele onduidelijke schetsen bestaan, en deze Hinterland 2. Een busje dat zes personen aan boord kan nemen. En daarvan is het design al geheel uitgewerkt. Een haastklus was het niet, want ze zijn er sinds 2005 mee bezig. Er wordt nu al gemikt op een jaarlijks productieaantal van 20.000 stuks, maar wanneer het eerste exemplaar van de band moeten lopen is nog onduidelijk. Als het ooit zo ver komt...

De Hinterland 2 zou een hybride kunnen worden, maar momenteel is een geheel elektrische aandrijlijn eenvoudiger te realiseren. De Canadezen spreken over een actieradius van 100km of een autonomie van 2 uur. Het design is atypisch voor een monovolume, maar dat komt omdat de ontwerpers voorrang gaven aan de aerodynamica. Het ontwerp heeft een Cx van slechts 0,25. Daar kan zelfs een Toyota Prius nog wat van leren. De bedenkers van het concept weten immers dat de luchtweerstand bij een snelheid van 120km/u al verantwoordelijk is voor 75% van het verbruik. Daarom werd de koets zo glad mogelijk en zijn de vormen gebaseerd op die uit de vliegtuigindustrie.