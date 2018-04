Brandgevaar: Splinter supercar in hout

Door: BV

De studenten van het Amerikaanse NC State University kwamen eind vorig jaar op de proppen met plannen om een houten supersportwagen te bouwen. Niet de minst ambitieuze plannen overigens, want de toepasselijk Splinter gedoopte bolide, zou door een V8 met twee turbo's aangedreven worden en amper 1,3 ton op de weegschaal zetten. Leuk idee, al vallen ontwerptekeningen voor de meest exotische projecten om de haverklap in onze mailbox, om daarna in de vergetelheid te verdwijnen. Niet ditmaal, want de ijverige studenten hebben sponsors gevonden en de bouw van de extreme machine (als eindwerk) is inmiddels ver gevorderd.

Onder de kap zit een dubbel geblazen 4,3l V8 die uitkomt op 600pk. Daarmee moet de Splinter in staat zijn een top van meer dan 300km/u te ontwikkelen. En we hebben het niet alleen over een houten koetswerk. Ook het onderstel en delen van de ophanging (zoals de bladveren) zijn uit het natuurproduct vervaardigd. Er wordt intensief gebruik gemaakt van een composietmateriaal met houtvezels en houten panelen. Het stuurwiel wordt in hout vervaardigd en hetzelfde geldt voor de spaken van de voorts uit lichtmetaal vervaardigde velgen. Enkel rond de motor en de uitlaat wordt hout gemeden. Een brandje zou immers maar ongelegen komen.