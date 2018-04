Lada C-Cross SUV in Moskou

Door: BV

Het Russische Lada heeft in z'n thuismarkt nog steeds een aanzienlijk marktaandeel. Toch is het voor het bedrijf steeds moeilijker om zich staande te houden tussen de importmodellen die de jongste jaren het geliberaliseerde (op economisch vlak dan toch) Rusland overspoelen. Het merk moet mee met de laatste trends. En vooral SUVs scoren goed bij de Russen, wat wellicht ook één en ander met de staat van het wegennet te maken heeft.

De Lada Niva is een kei op plaatsen dat er helemaal geen weg meer ligt, maar dat model mist een zekere uitstraling. Lada wil daar in de toekomst een mouw aan passen. Het werkt aan de C-Cross. Die houdt het midden tussen een hoog op poten staande vijfdeurs en een break met gelijkaardige (bescheiden) terreinambities. Uiterlijk is de creatie rijp voor productie. Op technisch vlak ontbreken echter nog enkele puzzelstukjes. Lada kennende is het 2017 eer die in elkaar gepast zijn.