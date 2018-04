Toyota's nieuwe Avensis: de eerste info

Door: BV

Toyota pakt op het Autosalon van Parijs fors uit met drie belangrijke nieuwigheden. Eén daarvan is deze derde generatie van de Avensis. Een model dat, zoals mag blijken uit deze eerste foto, niet langer alleen de ratio, maar ook de zinnen moet bespelen. De Europese designstudio's in het Franse Nice zijn ditmaal met een snuifje meer durf tewerk gegaan.

De Avensis ontsnapt niet aan de groei van het hogere middenklassesegment. In navolging van z'n meest directe concurrenten wordt ook deze versie groter. Zowel in de lengte als breedte komen er 5 centimeters bij. Onder de kap komen drie benzinemotoren en net zo veel diesels. Van de eerste soort zijn het een 132 of 147pk sterke 1.8 en een 2.0 die goed is voor 152 paarden. Dieselen kan met een 2.0 die beschikbaar is met vermogens van 126 en 150pk. Een 2.2 met 177pk is voor de topversie gereserveerd.

De Avensis zal van de band lopen in het Britse Derbyshire, waar ook de twee vorige generaties gebouwd werden. Begin 2009 staat hij bij de dealer.