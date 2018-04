Toyota Urban Cruiser met 1.4 diesel

Door: BV

Toyota presenteerde de productieversie van de Urban Cruiser al op het Autosalon van Genève, maar echt klaar was het model nog niet. Het model is een cloon van de in Japan gecommercialiseerde ‘ist' en de xD van Toyota's Amerikaanse jongerenmerk Scion. De Urban Cruiser staat natuurlijk ook weer op het Autosalon van Parijs en ditmaal zijn er details over de aandrijflijn. In de VS en Japan zijn de vijfdeursversies steevast op de voorwielen aangedreven. In Europa wil Toyota de schijn ophouden door alvast een vierwielaangedreven versie aan te bieden. De aandrijving geschiedt niet permanent op de vier wielen. In normale omstandigheden trekken de voorwielen de stoere stedeling door het verkeer. Pas als het echt moeilijk wordt, gaat er vermogen via een lamellenkoppeling naar de achtertrein.

De blikvanger van het Europese gamma is de 1.4 D-4D. Details geeft Toyota nog niet vrij, maar z'n CO2-cijfer van 133gr/km is alvast aangenaam laag en hetzelfde geldt dus ook voor het verbruik. In de VS en Japan hebben de zustermodellen alleen een 1.3 en 1.5l benzinemotor tussen de voorwielen.