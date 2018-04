Meer beelden nieuwe Toyota Avensis

Door: BV

Toyota heeft enkele nieuwe beelden van z'n nieuwe Avensis vrijgegeven. Die komen bovenop de eerste foto (een 3/4 achteraanzicht) die het merk eerder vrijgaf. Ditmaal laten de Japanners hun grote middenklasser ook op de neus en aan de binnenzijde zien. En niet alleen de berline beleeft z'n debuut in Parijs, ook de break zal er staan pronken. En die krijgen we in profiel voorgeschoteld.

Extra informatie is niet vrijgegeven, daarom herhalen we al even wat we al weten. Het nieuwe Avensis wordt zowel in de lengte als in de breedte vijf centimeter groter dan voorheen. Onder de kap komen drie benzinemotoren en net zo veel diesels. Van de eerste soort zijn het een 132 of 147pk sterke 1.8 en een 2.0 die goed is voor 152 paarden. Dieselen kan met een 2.0 die beschikbaar is met vermogens van 126 en 150pk. Een 2.2 met 177pk is voor de topversie gereserveerd. Begin 2009 wordt de Avensis op de markt geïntroduceerd.