EU-commissie: CO2-regels onwettig

Door: BV

De Europese Unie wil autofabrikanten dwingen om de CO2-emissies van hun modellen binnen afzienbare tijd (uiterlijk 2012) te reduceren tot een gammagemiddelde van 130gr/km. Autoconstructeurs die zich daar niet aan houden mogen zich aan fikse boetes verwachten, al zijn er de laatste tijd enkele uitzonderingsregels aan het voorstel toegevoegd. Zo zouden fabrikanten die jaarlijks minder dan 300.000 wagens bouwen van uitzonderingsmaatregelen kunnen genieten, wat alvast enkele nicheconstructeurs die exclusieve marktsegmenten bespelen zou kunnen redden. De CO2-wetgeving is echter terug naar af gestuurd door de Juridische comissie van het Europese parlement.

De reden voor de afwijzing is technisch. Om gans Europa te verplichten dezelfde regels te hanteren, heeft de EU de wetgeving ondergebracht onder artikel 95, bedoeld om marktvervorming en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dat kan niet, zegt de comissie. Het gaat duidleijk om een milieumaatregel en die hoort onder artikel 175 van het Europese Verdrag. Maar die biedt landen nog steeds de mogelijkheid om via lokale overheden afwijkingen toe te staan en dat is net wat men wou vermijden. Door de beslissing komt de gehele wettelijke basis voor de CO2-regelgeving op losse schroeven te staan.