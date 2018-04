Peugeot 3008 zo goed als klaar

Door: BV

In Parijs pakt Peugeot uit met de Prologue... Het merk gebruikt die aanduiding traditioneel voor de voorbodes van productiemodellen. Ditmaal gaat het om een monovolume die gebruik maakt van de architectuur van de 308. Die krijgt naar alle waarschijnlijkheid de type-aanduiding 3008. Het productiemodel is er waarschijnlijk al volgend jaar.

De 3008 komt er wellicht in twee smaken. Een conventioneel ogende zevenzitter en een avontuurlijk aangeklede vijfzitsversie. De Prologue wordt aangedreven door een 200pk sterke verbrandingsmotor in een hybride-architectuur. Een elektromotor kan niet alleen bijspringen, maar is ook in staat de Prologue bij lage snelheden geheel autonoom voort te bewegen. De CO2-uitstoot tijdens de gemengde cyclus bedraagt slechts 109gr/km.