Is dit de Porsche Panamera?

Door: BV

orsche heeft van de Panamera tot op heden enkel een teaser vrijgegeven. Tuner 9ff stuurde zopas beelden van een aangepaste Panamera rond. Wie binnen dat segment klanten wil vangen die behalve een hele smak geld voor de productieversie, ook nog een bom duiten voor een opgewerkt model wil neertellen, kan er immers niet vroeg genoeg aan beginnen. Daarom hebben we nu beelden van een definitief exemplaar. Enige voorzichtigheid is geboden, want 9ff rept met geen woord over de aanpassingen die het wil maken, en het is evenmin duidelijk of het bedrijf reeds een productie-exemplaar onder ogen kreeg. De tekenaar kan zich ook baseren op de vorm van de gecamoufleerde prototypes, die de jongste tijd veelvuldig zijn gespot.