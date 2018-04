Kia Soul: dit is het interieur

Door: BV

Volgende week onthult Kia de Soul op het Autosalon van Parijs. Met de eigenzinnig gelijnde middenklasser wil het merk z'n wereldwijde verkoopsvolume opkrikken. We krijgen het model in Europa alvast niet alleen met een 1.6l benzinemotor, maar ook met de fiscaal voordelige 1.6l dieselmotoren (beiden met een identiek vermogen van 126pk) waarmee we reeds in de Cee'd konden kennismaken. Het koetswerk was eerder al uit zowat elke denkbare hoek te bewonderen, maar van het interieur hebben we nog niet eerder beelden gezien. Tot nu, want deze plaatjes zijn te vroeg op het web verschenen.