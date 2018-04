Meer details Hyundai i20

Door: BV

Hyundai vervangt de Getz door de i20. De naam van de middenklasser sloeg wel aan, maar het bedrijf opteert voor de alfanummerieke type-aanduiding die ook de i30 en i10 geen windeieren blijkt te leggen. Wat belangrijker is; net als de i30 is deze Getz-opvolger specifiek voor de Europese klant ontwikkeld. Nogal wat designwerk werkt verricht in de Duitse vestiging van de constructeur, ook al wordt die vanzelfsprekend druk bevolkt door Koreanen.

De i20 staat op een nieuw platform voor het B-segment. Dat is volwassener dan dat van de Getz, al blijft de basisarchitectuur met een onafhankelijke voorophanging en een vervormbare dwarstraverse achteraan behouden. De wielbasis groeit met 8cm tot 2,53m en ook de buitenmaten gaan flirten met de grenzen van het segment. Dat betekent dat de inzittenden meer leefruimte krijgen dan voorheen, en dat de kofferinhoud gevoelig zwelt. Voorheen was er in de Getz ruimte voor 255l bagage, nu is er plaats voor 295l.

Onder de kap komen niet minder dan zeven motoren, al is het weinig waarschijnlijk dat die door de Belgische invoerder allen in het aanbod opgenomen zullen worden. Wellicht moeten we de krachtigste benzine- en dieselvarianten ontberen. Een gloednieuwe 1.2l met 78pk, die zopas debuteerde in de i10 wordt de instapper. Erboven staat een 1.4 met 100pk en een 1.6 met 126pk. Dieselen kan met een 1.4l viercilinder die in twee vermogensversies bestaat; 75 en 90pk sterk. Daarboven vinden we nog twee versies van de 1.6l CRDi uit de i30. Die motor levert naar wens 115 of 126pk. Op de twee krachtigste diesels na, die recht op een extra gangwissel hebben, zijn alle motoren standaard aan een handgeroerde vijfbak gekoppeld. De 1.4 en 1.6 benzine zijn leverbaar met een automaat. Die is van het conventionele type (met een koppelomvormer) en heeft vier versnellingen.