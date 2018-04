Mercedes SLR McLaren 722 S Roadster

Door: BV

In de loop van 2009 valt het doek voor Mercedes' SLR McLaren. Zowel Mercedes als McLaren gaan dan hun eigen weg in de ontwikkeling van een supersportwagen. Maar eer het zover, wordt er nog geëindigd in schoonheid. Dat zal gebeuren met de SLR 722 S Roadster. De geblazen 5,5l V8 met 650pk wordt van de 722 coupé overgelepeld in de Roadster. Daarmee wordt de SLR met wegklapbaar stoffen dak liefst 353km/u snel. Het dak werkt semi-automatisch; na een manuele ontgrendeling verdwijnt het met een druk op de knop onder de gordellijn. De topsnelheid kan zowel met het dak open als gesloten neergezet worden.

Om de Roadster wat aan te scherpen, werd de stevigheid verbeterd met extra koolstofvezel draagelementen, de ophanging werd met één extra centimeter verlaagd en de elektronica geniet een fijnere afstelling. Mercedes zal niet meer dan 150 SLR McLaren 722 Roadster bouwen.