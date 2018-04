Renault Kangoo Be Bop

Door: BV

Renault pakt op het Autosalon van Parijs uit met de productieversie van de Kangoo Be Bop. Die volgt op het gelijknamige studiemodel dat exact een jaar geleden op het Autosalon van Frankfurt werd onthuld. Het model leent de architectuur, inrichting en enkele motoren van de normale Kangoo, maar is behoorlijk heet gewassen. Bij een gelijke breedte, is de wielbasis liefst 38cm (!!) gekrompen en raakt de totale lengte niet eens meer aan 3,9m.

Het ligt voor de hand dat Renault met de Be Bop een antwoord wil formulieren op de mini-besteldrieling van Fiat, Peugeot en Citroën (respectievelijk de Fiorino, Bipper en Nemo), maar het merk met de Ruit wil ook meer de lifestyle-kaart trekken. Nogal wat vondsten van het studiemodel worden daarom op de productieversie overgedragen. Zo is de Be Bop gezegend met een bijzonder groot glasoppervlak van haast vier vierkante meter. Het dak bestaat uit een glazen middendeel, een openklapbaar voorpaneel en een achterstuk dat naar voor kan kantelen zodat de achterste passagiers (dat zijn er maximaal twee, die in hun individuele zetel wat hoger zitten dan de voorste inzittenden) van een cabriosensatie kunnen genieten. De achterruit kan elektrisch in de kofferklep opgeborgen worden. Van het studiemodel neemt de productieversie -indien gewenst- ook het duotoon spuitschema en de hevige interieurkleurtjes over.

De kofferinhoud is vanzelfsprekend behoorlijk krap, gezien de lengte van de stadsrakker. Met de achterste zitplaatsen in gebruik kan je niet meer dan 174l laden. Offer je de achterste zitplaatsen op, dan groeit de capaciteit tot 1.462l. Het modelletje krijgt twee dieselversies en één benzine onder de kap. In het eerste geval gaat het om de 1.5l dCi met 85, dan wel 100pk, in het tweede geval is het de 105pk sterke 1.6. Allen worden ze standaard aan een vijfbak gekoppeld.