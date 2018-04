Hyundai ix55 maakt oversteek naar Europa

Door: BV

Aan de vooravond van het Autosalon van Parijs heeft Hyundai details over de ix55 vrijgegegeven. Het is een SUV die oorspronkelijk voor de Amerikaanse en Koreaanse markt ontwikkeld is, en omwille van de groeiende populariteit van het segment nu ook in Europa in de catalogus komt. Voor de Europese markt wordt aan het model geschaafd, onder meer door het smoelwerk (en dan voornamelijk de grille en de bumperschilden) aan te passen om beter binnen het Europese familiegezicht te passen. De koets rust steeds op 18-duimers die verbonden zijn met geheel onafhankelijke ophanging rondom. Die is specifiek voor de Europese markt afgestemd.

Hyundai wil resoluut de kaart van de uitrusting trekken. Leder, houtinleg, donker getinte achterruiten, een airco met twee temperatuurszones, parkeersensoren en Xenonverlichting zal allen standaard zijn. Aan boord van de ix55 passen zeven inzittenden. De twee achterste zitplaatsen kunnen in de laadvloer verdwijnen. Ze laten dan een vlakke laadvloer en een capaciteit van 598l achter. Ook het zitmeubilair op de tweede rij kan verdwijnen. Dan zwelt het laadvermogen tot 1.746l.

De dikke benzinemotoren waarmee het model in de VS is uitgerust, maken bij ons geen schijn van kans. Hyundai rust de ix55 uit met een spinternieuwe drieliter V6 CRDi turbodiesel. Die levert 240pk bij 3.800t/min en houdt 451Nm trekkracht (van 1.750 tot 3.500t/min) achter de hand. De wielen worden door een zestrapsautomaat die ook over een manuele schakelfunctie beschikt, gevoedt. De dikke SUV heeft alle vermogen nodig om z'n sprinttijd van 10,4 tellen neer te zetten. De topsnelheid wordt elektronisch bepaald: 200km/u. Ondanks z'n omvang belooft Hyundai een verbruiksgemiddelde van 9,4l/100km (of 249g CO2/km).