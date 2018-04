Dit is de BMW X1!

Door: BV

Het was al langer geweten dat BMW op het Autosalon van Parijs een baby-SUV aan z'n gamma zou toevoegen, maar pas vandaag heeft het merk daarover informatie en beelden vrijgegeven. En wat blijkt? BMW is niet schuw van een flinke portie bling. De kleine broer voor de X5 en X3 is gehuld in een gouden kleedje.

De X1, die hier nog als Concept wordt voorgereden maar nauwelijks gewijzigd in productie gaat, wordt 4,46m lang. Dat is iets meer dan 10cm korter dan de X3, maar z'n wielen worden nog verder op de hoeken gedreven. Daardoor is de wielbasis van 2,76m slechts 4cm minder dan die van z'n kleinste familielid. En de X1 schiet vanzelfsprekend ook minder hoog op. Z'n daklijn haalt net 1,54m terwijl de breedte 1,79m bedraagt.

Over de technische kenmerken wil BMW niet te veel kwijt, al kunnen we uiteraard makkelijk stellen dat de xDrive vierwielaandrijving en de zwaarste motoren uit de 1-Reeks de sprong zullen wagen. Het merk heeft het liever over de opvallende vormgeving van wat het ‘s werelds eerste compacte premium SAV (sports activity vehicle) noemt. Het is duidelijk dat de marketingafdeling weer overuren heeft gedraaid. De koets is niet alleen evenwichtig geproportioneerd, maar samengesteld uit vloeiende en gespannen lijnen. Zilverkleurige stijlelementen onderaan de bumpers en dorpels trekken het optische zwaartepunt naar omlaag. En achteraan benadrukt de balk onder de raamomlijsting de breedte van de auto, terwijl voor de achterlichten gebruik wordt gemaakt van een nieuwe verlichtingstechniek.