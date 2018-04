Hybride Audi A1 Sportback

Door: BV

Audi had voor het Autosalon van Parijs nog een verrassing in z'n mouw zitten. Het merk pakt er immers uit met een vijfdeursversie -weerom Sportback geheten- van z'n toekomstige instapper, de A1. Die zal trouwens bij Audi in ons eigen Vorst van de band lopen. Het nieuwe studiemodel biedt een blik op de vormgeving van een toekomstige variant met twee extra portieren. Daarover was eerder geen sprake, maar met hete adem van de CO2-regelgeving in de nek lijkt ook die nu op de lijst met toekomstige productiemodellen te zijn gezet. Vanzelfsprekend wordt de techniek gedeeld met de A1, die in de loop van volgend jaar wordt geboren. Deze vijfdeurs is net geen 4m lang en 1,40m hoog.

Belangrijk, onder de heeft de toekomstige Mini-concurrent niet alleen een 150pk sterke 1.4l turbo benzinemotor zitten, maar ook een 27pk en 150Nm sterke elektromotor. Die vervult twee functies, want hij levert niet alleen bijstand bij sterke acceleraties. Bij lage snelheden en over een korte afstand is het elektronische aggregaat in staat deze volhybride Audi autonoom voort te bewegen. Een stop/start-functie houdt de motor bij stilstand aan de teugels. De hybride aandrijflijn gaat gepaard met ingrepen die de rol- en luchtweerstand beperken. Daardoor zakt het verbruiksgemiddelde tot amper 3,9l/100km en zou de CO2-uitstoot amper 92gr/km bedragen. Dat is nauwelijks meer dan de 88gr/km die de meest milieuvriendelijke smart van dit ogenblik laat optekenen. Ondanks de milieumaatregelen komt de Audi A1 Sportback aardig vooruit. Het bedrijf uit Ingolstadt geeft een sprinttijd van 7,9 tellen op.