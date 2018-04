Officieel: Renault Megane Coupe

Door: BV

Renault stuurde eerder al officiële beelden van de derde generatie Megane vijfdeurs de wereld in. Maar op het Autosalon van Parijs staat ook de coupé, waarvan we tot op heden enkel gelekte beelden van het kleimodel konden aanschouwen.

De Coupé deelt z'n onderstel en structuur vanzelfsprekend met de berline. Het model is ook nagenoeg identiek qua afmetingen. De flanken van de driedeurs zijn meer gespierd en een karaktervolle schouderlijn drukt het model optisch tegen het asfalt. Bij de Coupé wordt die indruk nog versterkt door het sportchassis (met een 12mm verlaagde ophanging). In tegenstelling tot de vorige generatie, neemt de Coupé afstand van de berline met een geheel specifieke achterzijde. Aan de aflopende daklijn offert het merk wat laadcapaciteit want de driedeurs lust 377l tegen 405l voor de vijfdeurs. De achterkant oogst het karakter dat door de gewaagde achterlichtunits wordt gezaaid. De achterste inzittenden nemen plaats op dezelfde achterbank als in de berline. Ze beschikken over een hoofdruimte van 83cm.

Het gamma benzine- en dieselmotoren is voor de Coupé en berline gelijk. De 1.5 dCi met 85 en 105pk worden nog aangevuld met een dCi 90 en dCi 110 met roetfilter. Die vier motoren stoten maximaal 120 gram CO2 per km. De nieuwe dCi 130-motor (een tweeliter) stoot elke kilometer 135 gram CO uit. Bovenin het dieselgamma komen nog twee performante versies van deze tweeliter; 160 (handgeschakeld) of 150pk (automaat) sterk. Het benzineaanbod bestaat uit een 1.6 met 110pk, een 2.0 140pk en een drukgevoede versie van die laatste met 180pk. Een kleine benzinemotor (1.4l) met drukvoeding -en een puik vermogen van 130pk- wordt in de lente van volgend jaar aan het aanbod toegevoegd.

De berline van de nieuwe Mégane wordt op 14 november op de Belgische markt losgelaten. Renault België zal het startschot voor de Coupé geven op het Autosalon van Brussel, dat half januari de deuren opent.