Citroën's GT gaat naakt

Door: BV

Citroën heeft speciaal voor de virtuele wereld, en meer bepaald het computergame GranTurismo 5 voor Sony's Playstation III, een supersportwagen ontwikkeld. Het model hield de afgelopen weken een heuse striptease, maar gaat nu helemaal bloot. Onnodig te zeggen dat deze exotische creatie nooit realiteit zal worden, maar wie aan het stuur van de tweezitter wil kruipen kan dat binnenkort achter z'n eigen beeldscherm. Het is overigens niet de eerste keer dat een autoconstructeur in zee gaat met de makers van het populaire GranTurismo. Onder meer Nissan heeft dat de Fransen al voorgedaan.

De "GTbyCITROEN" zoals het model officieel heet, meet net geen 5 meter in de lengte. Z'n langgerokken koetswerk met grote mobiele achtervleugel rust op 21-duims velgen. Het interieur is toegankelijk via twee vleugeldeuren. Op de neus bepaalt een nieuwe verchroomde dubbele chevron de identiteit van de racewagen. De koplampen worden door blauwe LED's ingevuld, en de slanke buitenspiegels zijn geheel in carbon uitgevoerd en lijken in het ijle te zweven. De koets is uitgevoerd in lichtgrijze -bijna witte- tint en het interieur is aangekleed met donker leder en staal- en koperaccenten. Alle belangrijke gegevens worden via een LED-display tegen de voorruit geprojecteerd. De bestuurder kan z'n blik dus op de weg houden. Wat onder de kap zit, is zo virtueel dat er niet eens over gesproken wordt.