Nissan Nuvu; elektrisch en 'smart'

Door: BV

Nissan pakt in Parijs uit met de Nuvu. Dat is een bijzonder compacte stadrakker; slechts 3m lang, 1,70m breed en 1,55m hoog. Aan boord is niettemin plaats voor drie inzittenden, in een 2+1 lay-out. Dat wil zeggen dat de passagierszetel rechtsvoor kan verschoven worden om plaats te maken voor een derde inzittende erachter. De ruimte achter de bestuurder kan gebruikt worden voor bagage.

De Nuvu wordt aangedreven door een elektromotor die z'n voeding dankt aan een batterijpack met lithium-iontechnologie. De actieradius bedraagt 120km en z'n topsnelheid bedraagt 120km/u. Om het maximum uit elke joule opgeslagen energie te persen, is het dak voorzien van zonnecellen.

Nissan heeft de Nuvu (wat staat voor "new view") een bijzonder organische vormgeving gegeven. De dakstructuur moet aan een bloemendek doen denken. En het blijft niet bij de vormgeving, want dit kleintje maakt gebruik van zeer milieuvriendelijke, natuurlijke en organische materialen. Dat moet de milieuimpact zowel bij productie als aan het einde van de levensduur (hoge recycleerbaarheid) bevorderen. Uiteraard is dit geen productiemodel. Nissan laat wel doorschemeren dat enkele stijldetails -in fel afgezwakte vorm- in de volgende Micra-generatie zullen terugkomen. Volgend jaar wil Nissan een geheel elektrische auto introduceren op het Autosalon van Tokyo, met deze aandrijflijn. Wij gokken voorlopig nog op een elektrische variant van de Micra, al is daarover nog geen uitsluitsel.