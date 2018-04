Peugeot RC HYmotion 4

Door: BV

Peugeot parkeert in Parijs een opvallende hybride waarvoor het eerder alleen plaagbeelden vrijgaf. Het gaat om de RC HYmotion 4. Een vierpersoons vierdeurs hybride met een bijzonder gewaagd lijnenspel. En Peugeot suggereert dat het dit model zal als inspiratiebron voor de opvolger van de 407 zal gebruiken. Die berline krijgt met zekerheid een conventionele architectuur. En dat kan van de RC HYmotion 4 niet gezegd worden. De kleine 1.6l turbo benzinemotor zit immers achteraan. Het blokje heeft overigens behoorlijk wat pit gekregen. Peugeot knijpt er liefst 218pk uit. Dat is 136pk per liter! De elektromotor is nog eens 95pk sterk.

Het gecombineerde vermogen van beide motoren -313pk- wordt over beide assen verdeeld. Het benzinemotor levert 178Nm trekkracht aan de achterwielen, de elektromotor laat 280Nm op de voortrein los. Bij lage snelheden kan de RC HYmotion 4 enkel van de elektromotor gebruik maken. De stroom daarvoor wordt opgeslagen in lithium-ion-batterijen die in de middentunnel zijn ondergebracht. In de volelektrische modus is er helemaal geen uitstoot. Over de gecombineerde cyclus stoot deze vierdeurs coupé elke kilometer niet meer dan 109gr CO2 uit.