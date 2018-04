Mitsubishi Colt aangepakt

Door: BV

Mitsubishi heeft van de nieuwe Colt al meer dan 267.000 stuks aan de man gebracht. En het merk wil er daar graag nog wat bijdoen. Daarom lijkt het model een facelift te krijgen, maar er is net iets meer aan de hand. Slechts 35% van de onderdelen van het vorige model worden op de nieuwe generatie overgedragen, terwijl dat percentage voor cosmetische oplappers meestal in de 90+ zit.

Toch blijft de meest opvallende wijziging de introductie van de grille die reeds op de lancer debuteerde. Die zorgt voor een meer uitgesproken karakter, maar is ook beter onfortuinlijke voetgangers als die per ongeluk het pad van de kleine Japanner kruisen. Aangepaste bumperschilden en -voor de vijfdeurs- een andere kofferklep en achterlichtunits ronden de uiterlijke aanpassingen af. Aan de binnenkant blijft het design herkenbaar, maar vinden we een nieuwe boordplank, herwerkte middentunnel, een opgewaardeerde geluidsinstallatie en een moderner instrumentarium. Mitsubishi belooft een betere geluidsisolatie, minder trillingen, meer comfortvoorzieningen en een betere belaadbaarheid. Door de achterbank aan te passen stijgt het maximale laadvolume van 854l voor de vorige Colt tot 1.032l voor de huidige generatie.

Er wordt stevig gerommeld met de motoren. De meest opvallende keuze is het schrappen van de dieselmotoren. Slechts 13% van alle Colts werd met een (driecilinder) zelfontbrander besteld en dat vindt Mitsubishi te weinig. De benzinemotoren (1.1l - 75pk, 1.3l - 95pk en 1.5l -109pk) worden ongewijzigd overgenomen. Van de 1.1 en 1.3 staan er "Clear Tec"-versies op het programma. Die zullen zo'n 10% zuinig zijn, onder meer dankzij start/stop-technologie en het recupereren van remenergie. De Japanners verwachten dat de dieselklanten voor de zuinige dieselversies te vangen zijn.

De potige Colt CZT wordt uit het gamma gekeild ten voordele van een nieuwe Ralliart. Daarmee volgt Mitsubishi de naamgeving van de Lancer. Onder de kap krijgt die een 1.5l turbomotor met 150pk. En de Colt Ralliart ziet niet enkel het levenslicht als driedeurs, maar wordt ook leverbaar met vijf portieren. Behalve een zelfverzekerde uitstraling heeft die recht op een sterkere structuur, een aangepaste ophanging en een dikkere antirolstang.