Ferrari California uitverkocht tot 2010

Door: BV

Er zijn zo van die segmenten waarin de (nakende) recessie niet of later toeslaat dan gemiddeld. En het segment van de supersportwagens lijkt er zo één te zijn. Op het Autosalon van Parijs beleefde de California -Ferrari's nieuwe cabrio- z'n publieksdebuut en amper een week later zijn de orderboeken al tot en met 2010 gevuld. Wie de Ferrari met klapdak nu nog aan z'n garage wil toevoegen moet minstens vier jaar wachten of beroep doen op een alternatief kanaal. Want zoals steeds zullen een aantal klanten van het eerste uur hun bestelbon van de hand doen voor een aanzienlijke meerprijs.

We overlopen snel nog even de belangrijkste specificaties van de Ferrari California. De GT is 4,56m lang, 1,90m breed en beschikt met het dak dicht over een bagagecapciteit van liefst 360l. De dakconstructie bestaat uit twee panelen die samenvouwen in de koffer. Dat proces neemt amper 14 tellen in beslag en laat nog 260l laadvermogen ongeschonden. Onder de kap zit een 460pk sterke 4,3l V8. Via officiële weg een California bestellen kost u € 179.000.