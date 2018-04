BMW werkt toch aan V12 voor Siebener

Door: BV

De nieuwe BMW 7-Reeks is er. En, opvallend, daar zit géén twaalfpitter meer in. Akkoord, de dubbel geblazen V8 (foto) van het model levert net zo veel vermogen als het edele aggregaat uit de laatste generatie. Maar een twaalfcilinder heeft zo z'n fans. Daarom aarzelde BMW al met de berichtgeving over het stopzetten van de ontwikkeling van de motorenlijn. En nu lijkt het merk er volgens uitgelekte informatie op terug te komen. De oude N73 twaalfcilinder zou (volgens onbevestigde geruchten) nog afgelost worden door een N74-blok dat gretig gebruik maakt van lichtgewicht magnesium componenten. Geschat vermogen: 500pk.