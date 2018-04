Dit is de volgende Toyota Prius!

Door: BV

Toyota werkt druk aan wat inmiddels de derde Prius-generatie wordt. De première is voorzien voor het Autosalon van Detroit in januari en de hybride gaat eind volgend jaar in productie. De eerste beelden zijn inmiddels gelekt.

Informatie is er slechts langs niet-officiële weg. Die bevestigt alvast dat de Prius wat groter wordt. Vooral in de lengte en de breedte. Wat dat betreft, gedraagt de Prius zich dus als een normale modellijn. Onder de kap zou de 1,5l benzinemotor plaats moeten ruimen voor een 1,8l. Die zal nog steeds volgens de zuinige Atkinson verbrandingscyclus draaien maar geeft de auto een hogere topsnelheid. Het recept blijft hetzelfde; de benzinemotor wordt gecombineerd met batterijen en een elektromotor. Alle kracht wordt door een planetair tandwielstelsel geleid (dat zich gedraagt als een automaat met een continue variabele overbrengingsverhouding) en aan de voorwielen gevoed.

De Prius van de derde generatie krijgt, zoals eerder al uitlekte, eerst nog een nikkel-metaalhydride batterijset. Een jaar later volgt dan in beperkte oplage (gecontroleerde verdeling) een variant met de modernere lithium-ion batterijen die uitsluitend aan het stopcontact kan worden opgeladen.