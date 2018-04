Renault Sandero Sand'up Concept

Door: BV

De verschillende automerken die actief zijn op de Zuid-Amerikaanse markt pakken zwaar uit op het Autosalon van Sao Paolo. Renault zal er onder meer deze Sandero Sand'up voorstellen. Een stijlstudie (en niets meer) op basis van de Sandero, die in onze contreien onder de merknaam Dacia aan de man wordt gebracht. Het is de eerste Concept van Renault die helemaal in Zuid-Amerika werd bedacht.

De Sandero Sand'Up is geïnspireerd op een strandbuggy (een populair thema dit jaar, want ook Fiat stelt een buggy voor). Het showexemplaar kan zowel met als zonder dak gereden worden. De dakconstructie is een hard-top die je thuis moet laten. De zilverkleurige dakrails blijven wel steeds aanwezig. Ze vormen immers ook de rolkooi. Ander bijzonder detail zijn de verwijderbare portieren. Die zijn vervaardigd uit een doorschijnende kunststof. Het geheel wordt uiteraard gecompleteerd door een stoere bodykit, originele striping en dikke wielen. Onder de kap zit een 1.6l Hi-Flex benzinemotor. Die produceert 107pk op benzine, maar lust ook ethanol. In dat laatste geval houdt het blok 112 paarden aan de teugels.