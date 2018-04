Peugeot 107 volgt Citroën C1

Door: BV

Citroën had eerder vandaag al aangekondigd z'n kleinste (de C1) een opfrisbeurt te geven. En nu volgt de evenknie van Peugeot. De wijzigingen zijn dezelfde, al kiest Peugeot vanzelfsprekend voor het bevestigen van z'n eigen merkidentiteit. Dat wil vooral zeggen dat de vernieuwde 107 herkenbaar zal zijn aan z'n grote mond. De grille wint nog aan belang en wordt voortaan door extra luchtinlaten (of mistlichten bij de topversies) geflankeerd. Ook hier werd de leverancier verzocht nieuwe wieldoppen te leveren en noteren we enkele aangepaste koetswerkkleuren.

De binnenzijde krijgt een mild aangepaste middenconsole, de hoedenplank is gewijzigd om de koffer beter toegankelijk te maken en er werd wat meer geluidsisolatie gebruikt. Onder de kap zit een 55pk sterke 1.4l diesel (CO2 uitstoot 109gr/km) of een 1.0i met 68pk die voortaan drie grammetjes CO2 per kilometer zuiniger en uitkomt op 106 gram.