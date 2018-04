Eerste klappen voor Belgische autosector

Door: BV

De wereldwijde economische bijna-crisis (met uitzondering van de UK gaat het tot op heden nog om een groeivertraging en niet om een recessie) laat zich nu in de autosector in ons land voelen. De Europese autoverkopen waren de afgelopen maanden reeds fors gedaald, maar België wist de dans te ontspringen. In september gingen de cijfers zelfs nog vooruit op die van afgelopen jaar. Maar afgelopen maand oktober betekende wel een daling voor de Belgische automarkt. Het volume ging met 6,83% achteruit ten opzichte van oktober vorig jaar. Vakorganisatie Febiac, dat de cijfers communiceert, haast zich om te zeggen dat de gecumuleerde jaarcijfers voor 2008 nog steeds 4,08% uitstijgen boven die van de eerste 10 maanden van 2007.

Afgelopen maand werkte Citroën zich met 4.664 wagens (en bijna 11% marktaandeel) naar de eerste plaats. VW zit in het kielzog met 4.529 stuks, Peugeot wist 4.139 wagens in het verkeer te brengen. Renault en Ford maken de top vijf met respectievelijk 3.724 en 3.234 stuks compleet.

De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen lagen de afgelopen maand 3,9% hoger dan een jaar geleden; de gecumuleerde cijfers situeren zich op het niveau van 2007. De bedrijfsvoertuigen van 3,5 tot 16 ton MTM Laten vergelijkbare cijfers optekenen als verleden jaar, althans voor de voorbije maand oktober. De samengetelde cijfers blijven flink onder de cijfers van verleden jaar (-12,38%). De zware bedrijfsvoertuigen volgen dan weer de tendens van de automarkt: een wat zwakkere maand oktober, maar totaalcijfers boven die van 2007. Ook de motormarkt laat erg goeie cijfers optekenen, Met nu al 28.470 nieuw ingeschreven motorfietsen, gaat de markt 1,8 % boven de recordcijfers van 2007.