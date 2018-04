Vier kerst in (Lambo-)stijl

Door: BV

Sinterklaas is z'n stoomboot nog aan het laden, maar je kan best al vooruit denken naar Kerstmis. Dat vinden ze bij Lamborghini tenminste. De Italianen hebben hun nieuwe kerstcollectie bekendgemaakt. Geen auto's natuurlijk, maar kussentjes, beertjes, kaarsen en kerstbollen. Allemaal van ongetwijfeld zeer hoge kwaliteit en bijzonder trendy. En het belangrijkste van al; je kan ze ook kopen als je géén Lamborghini in je garage hebt staan. De matte zwarte en witte kleuren zijn ook te vinden op de eerder dit jaar gelanceerde Gallardo LP560-4.