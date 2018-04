In detail: Lamborghini Gallardo LP 560 - 4

Door: BV

Bij een nobel merk als Lamborghini is een update uiteraard niet zomaar een aanpassing. In principe stelde het bedrijf in Genève de facelift van de Gallardo voor, maar dan wat beter aangekleed. Ziehier de gloednieuwe Gallardo LP 560 - 4! Als we de type-aanduiding verklaren hebben we al een aantal nieuwigheden achter de kiezen. De LP staat voor "Longitudinale Posteriore", het motorblok dat in lengterichting in de koets is geplaatst, net als bij de Murcièlago LP 640. Daaraan is niets nieuws. Het blok zélf is wel onder handen genomen. De 5.204cc grote V10 levert dankzij de toepassing van directe benzine-injectie meer vermogen dan voorheen. De paardenstal is nu bij 8.000t/min. 560 stuks rijk. Het koppel bedraagt 540Nm en komt bij 6.500t/min vrij, maar die waarde shopt het niet tot de typeaanduiding. De vier staat voor de permanente vierwielaandrijving die er nog steeds voor zorgt dat de Gallardo z'n vermogen op het asfalt krijgt. Die verdeelt in normale omstandigheden de aandrijfkracht tussen de voor- en achterwielen in de voor Lamborghini typische 30 : 70-verhouding, maar past zich bij wisselende wegomstandigheden in milliseconden aan. Een mechanisch differentieel aan de achtertrein, dat tot 45 procent sperbaar is, en een elektronisch sperdifferentieel vooraan maken de vierwielaandrijving compleet.

Lamborghini neemt de gelegenheid te baat om ons ook eens met de neus in de verbruiks- en CO2-cijfers van het model te wrijven. Het model met gerobotiseerde versnellingsbak neemt genoegen met 13,7l/100km en dat is 18% minder dan voorheen. Door nog intelligenter en intensiever gebruik te maken van lichtgewicht materialen, zet de bolide ook 20kg minder op de weegschaal dan z'n voorganger. Het staat in de sterren geschreven dat zulks magische cijfers oplevert. De topsnelheid bedraagt dan ook 325km/u (van een begrenzer hebben ze bij Lambo nog niet gehoord) en de sprint kan voortaan in 3,7 tellen afgehaspeld worden. Een handgeschakelde zesbak is naast de geautomatiseerde versie -met 40% kortere schakeltijden dan voorheen- leverbaar, maar de overgrote meerderheid van de klanten kiest tegenwoordig voor de schakellepels aan het stuur. De remmen zijn herwerkt, maar voor een optimale vertraging, stipt u in de optielijst best de keramiek-koolstofvezelremmen van fabrikant Brembo aan.

Het merk met de Stier heeft niet alleen onderhuids werkt verricht. Er stonden ook cosmetische aanpassingen op de lijst. De Gallardo is tot de essentie herleid, zo klinkt het bij Lambo. De nieuw vormgegeven neus zorgt voor meer verbondenheid met het asfalt maar grotere koelluchtinlaten en op de flanken geplaatste afvoerkieuwen hebben eveneens hun invloed op de luchtdoorstroming en aërodynamica. In de schijnwerpers schuilen nieuwe LED-daglichten, die bestaan uit 15 lichtpunten die in een Y-vorm zijn geplaatst. Ze waren eerst te zien op de Miura-showcar en werden ook al op de Reventón gebruikt. Achteraan vinden we in de nieuwe brede maar slanke lichtblokken telkens die van zulke Y-lichten. De kont van de LP 560-4 is ook in strakkere vlakken opgedeeld als voorheen. Dat benadrukt de breedte van het ontwerp. Een vlakke onderbodem en een in aluminium gegoten luchtuitlaat en diffuser (om aan de hoge temperaturen te kunnen weerstaan) zorgen voor liefst 31% meer neerwaartse druk. Overige wijzigingen omvatten zaken die typerend zijn voor een facelift. Noteer andere velgen en nieuwe kleuren voor de binnen- en buitenaankleding. De selectie koetswerktinten wordt trouwens met enkele matte lakken uitgebreid.

