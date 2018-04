VW denkt aan 2-persoons Up!

Door: BV

Volkswagen werkt aan een ganse familie minicars. Hoe die eruit zullen zien, is eigenlijk al bekend. Het merk heeft de voorbode immers al onder de naam Up! voorgesteld. In 2010 komt de nieuwe familie tot leven. Inmiddels is er niet alleen sprake van een driedeurs, maar ook van een cabriolet en een vijfdeurs monovolume. En nu duiken de eerste geruchten over een ultrakorte tweezitter op. Die zou rechtstreeks de strijd met de smart kunnen aangaan. Volgens de eerste gegevens krijgt die een 1.0 driecilinder dieselmotor (met zo'n 50pk) onder de kap. Die moet in de gemengde Europese cyclus genoegen nemen met 2l/100km.

Op de eerste plannen had de Up! de motor én de aandrijfing achterin. Maar die structuur is inmiddels door VW verworpen. De motor komt gewoon voorin en de aandrijving zal op de voorwielen geschieden.