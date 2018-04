Mini krijgt eigen showroom

Door: BV

Mini heeft de Europese verdelers van het merk gevraagd een eigen showroom in te richten. Momenteel delen de kleintjes van de BMW-groep bijna uitsluitend de vloer met de modellen van het andere merk. Mini, dat een grotere afzet weet te realiseren in een dalende markt, wil z'n almaar uitgebreidere productgamma tentoonstellen in een toonzaal met een separate ingang en eigen ontvangstruimte. In de VS werken de meeste dealers al volgens dat principe. In Europa heeft Mini heden zo'n 750 verdeelpunten. Het overgrote deel daarvan maakt nog gebruik van het shop-in-shop principe (een aparte hoek in de BMW-toonzaal). Door de nieuwe eisen van de constructeur zou het aantal dealers kunnen dalen tot circa 650.