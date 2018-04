Special Edition Saab 9-3 Cabrio (upd)

Door: BV

Saab lanceerde z'n eerste Cabrio in 1983 en het product mag zich inmiddels tot een vaste waarde rekenen. Sinds z'n lancering -de productie werd in 1985 opgestart- hebben de Zweden er al meer dan een kwart miljoen van aan de man gebracht. Ook in ons land hoort de het model tot de zoetst verkopende open vierzitters, al laat Saab de metalen klapdak trend voorlopig voor wat het is. Het 25-jarige bestaan van het model wordt herdacht met een Special Edition. Die werd eigenlijk al voorgesteld op de Mondial d'Automobile in Parijs maar dat nieuws verdween in het niets naast de 9-X Air die als voorbode voor de volgende generatie kan gezien worden. Vanaf volgende week staat het model op de L.A. Autoshow en de Belgische invoerder zal er in januari op het Autosalon van Brussel mee uitpakken.

De Special Edition is gebaseerd op het Aero-uitrustingsniveau, maar krijgt daarbovenop nog eens de voorbumper, lichtmetalen 18-duims velgen en interieurafwerking van de Turbo X. Begin 2009 wordt de uitvoering aan de catalogus toegevoegd. Het model krijgt een 210pk sterke 2.0t benzinemotor, 280pk krachtige 2.8T V6 of de 180pk sterke 1.9TTiD dieselcentrale onder de kap en ziet het levenslicht in drie kleuren; Jet Black, Carbon Grey en het nieuwe Bright Champagne.