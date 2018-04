Laatste loodjes voor Bentley Azure

Door: BV

Bentley stuurt de Arnage-productreeks met pensioen. Die bestaat uit de Coupé Brooklands, de vierdeurs Arnage en deze dakloze Azure. Van de Arnage was er al een afscheidseditie en nu (op het Autosalon van Los Angeles) debuteert die ook van de Azure.

De Bentley Azure T heeft nog steeds een 6,75l dikke V8 aan boord. Die is goed voor 500pk. Vermogen dat via een automatische zesbak de achtertrein bereikt. De Cabrio kan een top van 285km/u aan en hoewel het verre van een lichtgewicht is, neemt de sprint naar 100km/u minder dan 5,5 seconden in beslag.

De T beschikt over luchtdoorstroomopeningen op de flanken, 20-duims lichtmetalen velgen met vijf drievoudige spaken en een donker getinte grille. In het interieur is het gebruik van hout en leder nog eens onder de loep genomen.