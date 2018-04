Chinezen krijgen lange Audi A4

Door: BV

Chinezen lijken aan 'wielbasis' een fetisch te hebben. Volkswagen ontwikkelde van de vorige generatie Passat al een lange versie, die bij ons als basis diende voor de Skoda Superb van de eerste generatie, en Audi heeft in het land van de rijzende zon al een extra lange A6 in de catalogus staan. Daar komt nu een ‘L'-versie van de A4 bovenop. Op een met 6cm toegenomen lengte tussen voor- en achteras na, is de A4 identiek aan de ons bekende versie. Onder de kap zitten alleen benzinemotoren; een 2.0 TFSI met 180pk en een 3.2 V6, eveneens met directe brandstofinjectie, met 265pk.