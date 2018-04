Lamborghini Gallardo LP560-4 Spider

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelde Lamborghini z'n opgefriste Gallardo voor. Die heet sindsdien Gallardo LP560-4. De LP staat voor de lengterichting waarin het motorblok gepositioneerd werd -nog steeds centraal achter de inzittenden-, 560 is het aantal paardenkrachten dat de herwerkte atmosferische 5,2l V10 uitbraakt en 4 staat voor de vierwielaandrijving die al dat geweld (met inbegrip van 560Nm trekkracht) naar het asfalt moet versluizen.

De open sportwagen rept zich in vier tellen van nul tot 100km/u, geholpen door de ingekorte schakeltijden van de gerobotiseerde transmissie. Het cabriodak opent en sluit zich in 20 tellen en komt dus gewoon mee aan boord. Alleen de topsnelheid uittesten met het dakje op z'n plaats is niet zo'n goed idee. Het uiterlijk van de Spider ondergaat uiteraard dezelfde evolutie als de gesloten Gallardo. Je kijkt aan tegen nieuw smoelwerk en achteraan vallen in de eerste plaats de nieuwe lichtunits op. Die accentueren de breedte van het model.