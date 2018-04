Mazda wint LA Autoshow Designwedstrijd

Door: BV

De organisatie rond de L.A. Autoshow vraagt de ontwerpafdelingen van de autoconstructeurs elk jaar rond hun toekomstvisie om een specifiek thema. Dit jaar was dat Motorsport in 2025. Alle inzendingen vindt u in de bijhorende fotospecial. En dit, de Mazda Kaan, is de winnaar.

Aan visie ontbreekt het de Japanners niet. De Kaan gaat ervan uit dat de wegen in de toekomst bestaan uit een polymeer die stroom kan geleiden. Op die manier worden de elektronische banden van de Kaan aangedreven, tot snelheden van -het project bestaat alleen op papier, dus dan worden de cijfers gauw enthousiast- 400km/u. De Kaan is zo gebouwd dat verschillende exemplaren (tot 30) aan elkaar geschakeld kunnen worden. Het geheel kan dan als een supersonische trein over het circuit razen, al lijkt inhalen ons dan een moeilijke zaak... De Jury bestempelde de Mazda als "het meest innovatieve en artistieke ontwerp".