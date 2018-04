LA Autoshow designcompetitie

Door: BV

Bij de Autoshow in het Amerikaanse Los Angeles hoort traditiegetrouw een ontwerpwedstrijd. En daarop schrijven nogal wat prestigieuze autoconstructeurs zich in. Vooral omdat de ontwerpen enkel op papier moeten bestaan. Dat betekent dat de knappe koppen van de fabrikanten zich kunnen laten gaan en dat het budget voor één keer geen bepalende factor is.

Dit jaar is het thema van de designwedstrijd ‘Motorsport 2025" en dit zijn de inzendingen. Wie bij de professionele jury het best in de smaak valt, verneemt u van ons over een maand. De L.A. Authoshow opent z'n deuren op 19 november. De inzendingen zijn van Audi, BMW, GM, Honda, Mazda, Mitsubishi, Mercedes, Toyota en VW.