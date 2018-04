Waterstofpret: Honda FC Sport

Door: BV

Honda had voor de Los Angeles Autoshow nog een verrassing in de mouw zitten. Het bedrijf presenteert er deze FC Sport ontwerpstudie. Een studiemodel van een driepersoons sportwagen die door waterstoftechnologie wordt aangedreven. De technologie is gebaseerd op de branstofcel die Honda voor de FCX Clarity ontwikkelde.

De FC Sport is in de eerste plaats een showexemplaar dat het potentieel moet tonen van een platform dat specifiek voor een waterstofauto is ontwikkeld. De FC Sport biedt plaats aan een batterijpack dat centraal en laag in de auto is ingebouwd. De elektrische motor bevindt zich net voor de achteras en de twee waterstoftanks zitten boven de achteras en zijn zichtbaar door de achterruit. Portieren heeft de FC Sport niet. Het interieur opent zoals een cockpit van een gevechtsvliegtuig; via een koepel die openschuift. Aan boord is plaats voor drie inzittenden; de bestuurder zit centraal wordt geflankeerd door twee passagiers. De (theoretische) prestaties van deze waterstofbom geeft Honda niet vrij.