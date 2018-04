Saab 9-3X gelekt

Door: BV

Saab heeft een extra variant van de 9-3 klaar. Het gaat om een hoog op poten gezette robuust aangeklede versie die milde terreineigenschappen moet vertonen. Het recept omvat meer bodemvrijheid, extra bescherming en Saab 's nieuwe XWD vierwielaandrijving die reeds z'n intrede deed in de 9-3. De formule is dus vergelijkbaar met die van de Subaru Outback, Volvo XC70 of Audi Allroad.

Met exacte informatie is Saab bijzonder karig. We weten enkel dat het model volgend jaar wordt voorgesteld en dat hij nog voor de nieuwe Saab 9-5 in de catalogus verschijnt. Dit trendy witte exemplaar werd betrapt tijdens een vroege fotosessie.