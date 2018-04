Officieel: Audi A6 Allroad

Door: BV

udi heeft op het Autosalon van Genève de nieuwe Allroad staan. Een A6-derivaat dat het net als z’n voorganger moet hebben van z’n stoere looks. Terreinambities heeft het model niet, maar de Allroad voelt zich wel op alle wegen en paden thuis. Het steekt met andere woorden niet zo nauw in welke staat het wegdek zich bevindt. Het concept stond onder druk vanwege de komst van de (nog grotere) Q7, maar na enthousiaste reacties twee jaar geleden bij de voorstelling van een prototype op het Autosalon van Detroit, werd toch beslist tot productie over te gaan. Deze zomer komt het model op de Belgische markt.

De nieuwe Allroad is tegen een ruwere ondergrond gewapend. Zowel voor- als achteraan zijn beschermprofielen in roestvrij staal onderaan de bumper geïntegreerd. Die aanwezigheid gaat gepaard met die van een licht gewijzigd Single-frame radiatorrooster, met verchroomde verticale lamellen. De nieuwe bumpers worden standaard in een contrasterende kleur geleverd, maar optioneel zijn ze verkrijgbaar in koetswerkkleur met een matte afwerking. De dakrelingen worden standaard in aluminium geleverd. Voor de opvallende beschermprofielen op de flanken geldt zulk materiaal als optie. Behalve aan de bodembescherming kan de achterzijde van de allroad quattro worden herkend aan de ruimer bemeten uitlaatstukken en aan de aluminium stootstrip die de bovenzijde van de bumpers, onder de achterklep verfraait. Al die opsmuk maakt de Allroad 124mm langer en 10mm breder dan de A6 Avant.

Aan de binnenzijde wordt het onderscheid met de minder robuuste A6 gemaakt door een specifieke bekleding. Er is keuze uit vijf materialen en tinten die naar hartelust gecombineerd kunnen worden met alweer vijf verschillende sierlijsten.

Audi’s nieuwe Allroad beschikt over een quattro-aandrijflijn met permanente vierwielaandrijving en een instelbare luchtophanging die op aangeven van de bestuurder, of afhankelijk van een aantal parameters als de snelheid en de toestand van het wegdek, de vrije hoogte regelt. De Allroad kan worden aangedreven door vier in de lengte ingebouwde motoren; twee die lopen op benzine en twee die diesel vragen. De eerste is een 3.2l V6 die 255pk en 330Nm levert. Gekoppeld aan een zesversnellingsbak brengt de V6 de allroad quattro in 7,2 seconden naar 100 km/u (tiptronic: 7,7 s.). De 4.2. V8 FSI is afgeleid van de motor van de nieuwe RS4 en ontwikkelt 350 pk en een koppel van 440 Nm bij 3.500 t/min. Deze krachtige achtcilinder wordt uitsluitend geleverd met een tiptronic-versnellingsbak. De allroad quattro 4.2 FSI rond de standaardsprint af in 6,3 seconden. De 2.7 TDI levert 180 of Őin ons land 163pk- en stelt de Allroad in staat naar 100km/u te accelereren in 9,3 tellen. De 3.0 TDI komt er ook in twee versies; een fabrieksversie die 233 paarden sterk is en een Belgische variant die fiscale drempel van 211pk niet overschrijd. De sterkste diesel stuwt de Allroad naar 100km/u in 7,5 tellen.