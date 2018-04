Ford Ranger Max

Door: BV

Deze week is er Autosalon in Thailand. En daar staat een studiemodel van Ford te pronken. Geen complete nieuwigheid, maar een behoorlijk aan de steroïden verslaafde variant van de Ford Ranger zoals die in Thailand van de band loopt. Het geheel krijgt BF Goodrich designbanden (met helemaal geen profiel op het loopvlak, dus je kan nagaan wat dat voor de terreincapaciteiten doet), bredere wielbogen en andere grille en nog tal van ‘verfijningen'. Een gemener ogende motorkap of geïntegreerde treeplanken bijvoorbeeld...

De combinatie van blinkende vlakken en mat zwarte accenten is geïnspireerd op de vormgeving van modern gereedschap - powertools. En daar komt ook de bijzonder veilige oranje tint vandaan... Meer dan een studie wordt dit niet, maar misschien vindt Ford er inspiratie voor een opfrisbeurt in.