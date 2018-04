VW Scirocco krijgt 270pk

Door: BV

Als de fonkelnieuwe VW Scirocco nog iets nodig heeft, dan is het wel potige topversie. Wie hoopte dat VW nog een zespitter onder de kap zou steken is eraan voor de moeite. Daar steken de toekomstige CO2-normen nu al een stokje voor. Deze Scirocco Studie R toont wat VW als alternatief bedacht. Onder de kap van de in Bologna gepresenteerde Studie R zit een tot 270pk opgepepte tweeliter viercilinder turbomotor. Die deed al dienst in (onder meer) de Audi S3, waar hij 265 paarden aan de teugels hield.

Deze Studie R komt volgend jaar in de catalogus, wellicht onder de noemer ‘R20T'. Het vermogen wordt via een zestraps DSG-tranmissie (met dubbele koppeling) naar de vier wielen versluisd. Over de prestaties rept VW nog met geen woord, al laat een begrensde topsnelheid van 250km/u zich raden. De sprinttijd mikken we rond de zes tellen.