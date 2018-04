Weer buitenbeentje van Mitsuoka

Door: BV

Mitsuoka is een buitenbeentje in de autosector. Het bedrijf houdt zich bezig met het ombouwen van auto's waar niets mis mee is, tot ze eruit zien als een -ahum- klassieker. Of net niet. Het bedrijf heeft een Jaguar-Rover-Rolls-Royce achtige berline in het aanbod en bouwde ook al de Orochi sportwagen. Ditmaal vergrijpt het zich aan de Mazda MX-5. En de inspiratie voor deze Himoko - die werd bij Morgan gevonden.

Mitsuoka houdt zich niet bezig met techniek, dus onder de kap zit een tweeliter benzinemotor met 160pk die z'n vermogen via de vijftrapsautomaat naar de achterwielen versast. Zelfs het wegklapbare stalen dak is gewoon van de MX-5 overgenomen en ook het interieur vertoont -gelukkig- nog wat van de degelijkheid van het donormodel. De vorm is typisch Mitsuoka. En het bedrijf steekt zelfs z'n inpiratie niet weg. De koplampunits zijn zelfs identiek aan die van Morgan. Ze worden allebei bij Mini gekocht.