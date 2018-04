Maserati's personal approach in Bologna

Door: BV

Maserati pakt op het Autosalon van Bologna niet uit met een grote nieuwigheid. Maar het lanceert er onder de naam ‘MC Sport Line' wel een nieuw personaliseringsprogramma. Dat omvat de nodige sportieve accessoires voor uw toch al niet kinderachtige Maserati. Het programma is fonkelnieuw en de GranTurismo S is de eerste die erin wordt opgenomen. Op de plaatjes zijn de belangrijkste stijlextra's te zien. We hebben het over zijskirts, 20-duims lichtmetalen velgen, spiegelhuizen, deurklinken, aangepaste bumperschilden, vleugels en een ganse schare interieurdetails die net als de supplementen aan de buitenzijde grotendeels in carbon worden uitgevoerd. Klanten kunnen zich aan de catalogus in een crisis kopen vanaf begin 2009.