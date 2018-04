Stijlpakket voor Nissan 370Z

Door: BV

De nieuwe Nissan 370Z is nog paar pas voorgesteld, of er is (in Japan) al een stijlpakket voor beschikbaar. Het pakket houdt het al bij al vrij sober. Noteer een nieuwe invulling voor de achterlichtunits, specifieke drempelbeschermplaten, lichtmetaal een nieuwe grille en een achtervleugel en je bent rond. Op één aardigheidje na. Bij het pakket hoort ook een sportclaxon. Eén die behoorlijk wat extra decibels in de keel heeft zitten. Kwestie van te laten horen dat je het meent...