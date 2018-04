Zwart en zilver populairste autokleuren

Door: BV

Verffabrikant DuPont heeft de resultaten van z'n jaarlijkse kleurstudie bekendgemaakt. En wat blijkt? Het zo fel gehypede wit slaat bijzonder goed aan in de VS, Japan en het Midden Oosten. Zo goed zelfs dat het in pakweg Noord Amerika de meest populaire tint is voor een nieuwe auto, met een marktaandeel van zo'n 20%.

In Europa krijgt het tot nader order geen vaste voet aan grond. Zwart is nog steeds de meest populaire kleur. Liefst 26% van de Europeanen kiest ervoor. Eén op vijf auto's is in het zilver en 18% van het wagenpark is grijs. Wit wint wel aan populariteit, zij het mild. Vorig jaar koos 8% van de Europese klanten voor wit, dit jaar is dat 10%. De ‘warme' koetswerktinten als beige, bruin en champagne zijn wel aan een comeback bezig. Hun aandeel verdubbelde afgelopen jaar van 2 tot 4%.