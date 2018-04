Europese automarkt 25% in het rood

Door: BV

Tijdens de maand november werden in gans Europa 924.936 nieuwe wagens aan de man gebracht. Dat cijfer vertegenwoordigt een daling van 25,3% ten opzichte van november 2007. Toen kochten nog 1.238.297 Europeanen een nieuwe wagen. Het is de zevende maand op rij dat een daling genoteerd werd. Het totale resultaat voor de eerste 11 maanden van 2008 ligt 7,1% onder de cijfers van dezelfde periode afgelopen jaar.

Volkswagen is nog steeds Europa's grootste merk, voor Ford, Renault, Opel en Fiat. Over het ganse jaar bestaat de Europese top 5 uit VW, Ford, Opel, Renault en Peugeot. Audi lijkt de dans te ontspringen. Vooral dankzij het succes van z'n nieuwe A4. Het bedrijf wist in november zelfs 1,1% méér te verkopen en realiseert over het ganse jaar een stijging van 0,2%. Renaults budgetmerk Dacia breekt zelfs alle records. Dankzij de lancering van de nieuwe Sandero, gingen er in november 10.163 Dacia's over de toonbank. Dat is 28% meer dan in november 2007. Over het ganse jaar laat het merk zelfs een toename van 42,6% optekenen (van 68.149 naar 97.206 eenheden).