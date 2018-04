Amerikaanse automarkt slinkt verder

Door: BV

In november dook de Belgische autosector goed 16% in het rood. En omdat er in november 2 dagen minder gewerkt werd dan vorig jaar, betekent dat een effectieve daling van goed 7%. In vergelijking met de rest van Europa, doen we het dan niet eens slecht. En in de VS gaat het er nog erger aan toe. De markt dook er afgelopen maand met meer dan een derde omlaag.

Problemen zijn niet langer het twijfelachtige voorrecht van de Amerikaanse ‘Big Three', al staan General Motors (- 41,3%), Ford Motor Company (-33,9%) en Chrysler (-47%) duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Maar ook de merkengroepen van Honda, Nissan en Toyota boeren fors achteruit. Met respectievelijk 31,6, 42,2 en 33,9%.

Bij de individuele merken is Hummer nog steeds de rode lantaarn. Dat boert liefst 63,9% achteruit. Het wordt gevolgd door Saab dat 57,5% in het rood gaat. Maar ook Cadillac, Chrysler, Pontiac en Porsche zien hun afzet ei zo na halveren. BMW leek tot heden de dans te ontspringen maar gaat nu toch 36% achteruit. En Audi zakt goed 25%.

Goed nieuws is er eigenlijk alleen bij Mini. Omdat dat eindelijk genoeg productiecapaciteit heeft om in de VS aan de vraag te voldoen, wist het liefst 43% méér auto's te leveren. Lincoln zakt slechts 8,3%, Subaru dat een marktaandeel heeft dat vergelijkbaar is met dat van Pontiac gaat slechts 7,8% in het rood en zelfs VW mag met een daling van 19,2% niet klagen.