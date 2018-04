Saabs geheime plugin hybride

Door: BV

Saab onthulde in maart 2006 de BioPower Hybrid Convertible op het Autosalon van Stockholm. Een model dat destijds werd aangekondigd als s'werelds eerste hybride-auto die kon rijden zonder fossiele brandstof. De turbomotor van het merk lust immers ook E85 bio-ethanol. Nu weten we echter dat het model heel wat meer in z'n mars had. Zoals elke hybride beschikte het prototype in 2006 over een set batterijen. Die werden via de gebruikelijke weg opgeladen; door remenergierecuperatie en met het stroomoverschot van de alternator. De elektromotoren, die zoals de tekening aanduidt autonoom op de achteras geplaatst en op het vliegwiel geplaatst waren (en van de hybride een vierwielaandrijver maakten), hielpen bij een hevige acceleratie, aldus de officiële persmededeling van dat moment. Autonoom op de elektromotoren rijden kon ook, tot 20 kilometer bij een snelheid van maximaal 50km/u.

Uit recent gelekte informatie bleek het model echter ook over een plug-in-functie te beschikken. De batterijen konden dus via netstroom opgeladen worden. De communicatie rond het studiemodel werd kort voor de voorstelling onder dwang van General Motors aangepast en het laadpunt onder het Saab-logo op de kofferklep werd voor de Autoshow dichtgelijmd. De reden? GM had grote plannen met s'werelds eerste in massa geproduceerde plug-in hybride. Het studiemodel voor de Chevrolet Volt -waarvan we inmiddels ook de productieversie hebben gezien- werd in januari 2007 voorgesteld. Met technologie die -dat weten we nu- verdacht veel met die van de Saab gemeen heeft.